Россия не получала от США предложения по передаче управления ЗАЭС

Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Станция находится в надёжных руках, изменения в её подконтрольности невозможны, пояснил дипломат, передаёт ТАСС.

Ранее американские СМИ опубликовали некий план Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. В одном из пунктов проекта соглашения значился перевод Запорожской АЭС под совместный контроль Вашингтона и Киева.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС находится в Запорожской области, которая по Конституции России является её неотъемлемой частью. После того, как станция перешла под контроль Москвы, она заглушена и не вырабатывает электроэнергию. По техническому регламенту все шесть атомных реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова.

Во время спецоперации Запорожская АЭС была неоднократно атакована украинскими войсками: её обстреливала артиллерия, ВСУ запускали в сторону станции дроны. В результате ударов повреждения получили несколько технических зданий на территории АЭС.