Православные христиане встретили Красную горку

Сегодня, на седьмой день после Пасхи, православные верующие встречают Фомино воскресенье. Народное название праздника - Красная горка. Начиная с этого дня в церкви возобновляют венчания, которых не совершали с Масленицы, то есть уже более двух месяцев.

Патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя. В ней участвовали воспитанники воскресных школ и православных гимназий. Предстоятель Русской православной церкви обратился к присутствовавшим с первосвятительским словом, сообщает "ТВ Центр".

Красная горка один из самых радостных дней в году, праздник связан с многими народными обрядами. К примеру, в этот день зазывали весну, девушки устраивали вешние смотрины: выбирали приглянувшегося молодого человека и тайно выкликали для себя семейное счастье с ним.