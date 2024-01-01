Путин позвонил военным, освободившим Курскую область

Владимир Путин поблагодарил командующего группировкой, которая освобождала Курскую область от украинских войск. Верховный главнокомандующий позвонил военным, принимавшим участие в операции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

"Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу", - сказал представитель Кремля.

Накануне глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена. Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.