Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Басманный районный суд города Москвы отправил в СИЗО на два месяца Игната Кузина, обвиняемого в убийстве генерала Ярослава Москалика, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кузину предъявлено обвинение в терроризме, он полностью признал свою вину. На допросе подозреваемый сказал, что его завербовала Служба безопасности Украины за 18 тысяч долларов. Кузина задержали накануне оперативные службы ФСБ.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве легковой машины в подмосковной Балашихе. Когда военный проходил рядом с автомобилем, в нём сработало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.