ПВО сбила за ночь 115 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За минувшую ночь ПВО сбила 115 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что большая часть дронов – 102 беспилотника – сбито над территорией Брянской области. Девять беспилотников ВСУ уничтожено над территорией Республики Крым, два - над Курской областью, по одному беспилотному летательному аппарату – над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Как сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки ВСУ на регион нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. Окончательная оценка ущерба будет сделана по окончании работы оперативных служб. К сожалению, не обошлось без жертв – в Брянске погиб мирный житель.