Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника, улучшают положение по переднему краю на стратегически важных участках фронта. Наносят поражение технике и живой силе ВСУ на передовой и в тыловых районах.

На Южно-Донецком направлении по неприятелю ударил "Ураган". Координаты пункта временной дислокации ВСУ артиллеристы получили от воздушной разведки - и тут же выдвинулись на огневую позицию. Работали на дистанции более 25 километров.

Точность поражения цели в режиме реального времени зафиксировали операторы беспилотников. На Красноармейском направлении расчёт 122-миллимитровой гаубицы Д-30 уничтожил замаскированные миномётные позиции врага, открыв дорогу к наступлению нашим штурмовикам. А надежное прикрытие пехоте в ходе атаки обеспечили танкисты. Экипаж Т-80 огнём с закрытой позиции ликвидировал опорник ВСУ, оборудованный в одном из зданий.

В освобождённой Курской области продолжают работать сапёры. Миноискателем проверяют каждый метр земли - поля, дороги, приусадебные участки. Убегая, боевики ВСУ оставили множество взрывоопасных предметов, в том числе мины-ловушки, которые обычному человеку обнаружить практически невозможно. Некоторые из них - на поверхности, другие - могут быть глубоко под землёй. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, сапёры укладывают подрывной заряд, а затем на безопасном расстоянии уничтожают его.