Сорвали атаку противника: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Иван Левин, командир отряда БАРС-2, обороняя позиции на одном из важных тактических направлений, нанёс артиллерийский удар по боевикам, которые готовились перейти в наступление. Благодаря слаженным действиям Ивана и его подчиненных атака противника была сорвана.

Сержант Максим Кузин установил взрывные заграждения вблизи передовых позиций противника и ликвидировал снайпера ВСУ. В ходе боестолкновения враг пытался ввести в бой резервы, но потерял две БМП и большое количество пехоты на заминированном участке. Не выдержав напора наших мотострелков, неонацисты отступили, а наши военнослужащие смогли закрепиться на новых рубежах.