КНДР подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщило ЦТАК.

Ким Чен Ын посчитал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области "священной миссией" для укрепления дружбы с РФ. По его словам, успешное завершение операции продемонстрировало нерушимое боевое содружество двух народов.

Северокорейский лидер также передал "тёплый боевой привет" армии и народу России, завоевавшим "великую победу". КНДР и впредь будет поддерживать РФ, оставаясь преданной любым её решениям.