Штрафы за управление электросамокатов детьми увеличились втрое

Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщила газета "Известия".

Кикшеринговые компании с сегодняшнего дня втрое увеличивают размер штрафов. То есть теперь штраф подняли с 10 до 30 тысяч рублей в регионах. Москва стала исключением, так как штраф уже составляет 100 тысяч рублей.

Следующим шагом станет идентификация водителей транспортных средств через "Госуслуги". Так пользователь, не достигший 16–18 лет, просто не сможет пользоваться приложением. При регистрации оно будет обращаться к порталу и проверять реальный возраст арендатора.