Два самолета МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас

Этой ночью два самолёта МЧС России приземлились в иранском городе Бендер-Аббас. По поручению Владимира Путина в исламскую республику направили амфибии Бе-200 и Ил-76. Наши спасатели будут участвовать в тушении пожара в порту.

Мощный взрыв на берегу Персидского залива прогремел в субботу. Его официальная причина пока не названа. В результате ЧП 40 человек погибли, почти полторы тысячи пострадали.

В иранском Минобороны заявили, что продукции военного назначения в порту не было. Пожарные до сих пор ведут борьбу с огнём, в небо поднимается столб густого дыма. Введён режим чрезвычайного положения. Минздрав страны опасается выброса вредных газов в радиусе 20 километров.