Зеленский в Ватикане выпрашивал у Трампа оружие

Владимир Зеленский на встрече в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом снова выпрашивал дополнительные поставки оружия. Как отметил в беседе с журналистами американский лидер, глава киевского режима занимается этим уже три года.

В то же время Трамп заявил, что встреча в Ватикане прошла хорошо. Президент США добавил, что заметил изменения, которые произошли с Зеленским. По словам Трампа, тот стал спокойнее. А в целом, отметил хозяин Белого дома, отношения с Украиной хорошие, они никогда не были плохими. Просто был небольшой спор из-за несогласия с тем, что говорил Зеленский, заключил американский лидер.

Украина тем временем готовится к сценарию, по которому США прекратят оказывать поддержку Киеву. Европейские СМИ сообщили со ссылкой на украинских чиновников, что Киев разочарован мирным планом Трампа. Особенно их печалит отсутствие давления на российского лидера Владимира Путина со стороны Вашингтона, пишут "Известия".