Французский политик Флориан Филиппо назвал символичным "изгнание" Эммануэля Макрона с переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Встреча президента США с украинским лидером прошла в Ватикане, куда мировые лидеры приехали на прощание с папой римским Франциском.

Как сказал Филиппо журналистам, страны — участницы Европейского союза никогда не искали мира. И то, что произошло 26 апреля в Сан-Пьетро в Риме, было чрезвычайно символичным, подчеркнул политик: тем, кто хочет помешать миру, физически преграждают путь, передает RT.

Лидер Франции Эммануэль Макрон намеревался присутствовать при встрече президента США с главой киевского режима 26 апреля. В комнате стояло три стула. Однако Трамп что-то высказал Макрону, после чего тот покинул помещение, а третий стул исчез. Эксперты отмечают, что глава Белого дома устал от стремления Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.