Психолог рассказала о пользе и вреде сплетен

Сплетни помогают снизить стресс, поскольку во время беседы на волнующие темы снижается частота сердечных сокращений. Об этом рассказала психолог Пироговского университета Минздрава России Елизавета Куликова.

По ее словам, беседа является хорошей эмоциональной разрядкой, а сплетни — это всегда эмоционально окрашенная коммуникация на волнующую тему. В то же время, несмотря на положительное влияние сплетен на стресс, они могут нанести существенный вред другому человеку.

"Не стоит забывать, что сплетни — это распространение чаще тайной или непроверенной информации, что может нести определенные последствия, но чаще мы не задумываемся об этом, а идем на поводу у своих эмоций. Поэтому, прежде чем сообщать или обсуждать непроверенную информацию, следует самостоятельно рассудить: стоят ли такие быстрые и простые эмоциональные всплески риску причинения вреда?" — сказала Куликова "ТВ Центру".

Психолог отметила, что достоверной связи между желанием посплетничать и уровнем самооценки нет. По ее словам, желание посплетничать может нести в себе разные смыслы: от простого быстрого эмоционального возбуждения до нанесения конкретного вреда.