С утра с фронта приходят хорошие сообщения. Российские войска освободили село Водяное второе и добивают врага в соседней Берёзовке. Этот участок находится в непосредственной близости от автомобильной дороги на Красноармейск, ключевой в плане военной логистики. Без устойчивого подвоза боеприпасов, провизии и новых бойцов ВСУ долго не продержаться.

Положительная динамика и на Южно-Донецком направлении. Наши бойцы закрепились в районе Ступочек. В Часов Яре идут бои, враг засел в зданиях и оборудовал склады с боеприпасами в подвалах. Но от зоркого глаза нашей "птички" ничего не утаить.

На Красноармейском направлении артиллеристы группировки войск "Центр" выявили и уничтожили замаскированную позицию миномётного расчёта ВСУ, которая мешала продвижению наших штурмовиков. Выстрелы велись на расстоянии 15 км фугасно-осколочными боеприпасами.

А так экипаж танка Т-80 уничтожает пункт дислокации боевиков. Получив координаты от разведки, расчёт боевой машины выдвинулся на огневую позицию. Стрельба велась за счет постоянной корректировки с неба. Такой метод позволил нанести максимальный урон и минимальный расход боеприпасов.

В полностью освобождённом Курском приграничье сейчас активно работают сапёры. Во время бегства боевики оставили после себя прощальные "подарки" в виде растяжек и мин, в том числе и натовского образца.

Сапёры группировки войск "Север" делают все возможное, чтобы как можно быстрее очистить территории населённых пунктов.