Появились кадры с места страшного ДТП с паломниками под Владимиром

Обстоятельства серьезного ДТП выясняют во Владимирской области. Минувшей ночью на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" съехал в кювет и опрокинулся экскурсионный автобус с паломниками.

Машина следовала из Пскова в Кострому. В салоне находились 52 пассажира. В результате аварии 35 человек, в том числе один ребенок пострадали. У людей ушибы грудной клетки и головы. Им оказана медицинская помощь. Одна женщина в реанимации.

По предварительной данным, водитель автобуса заснул за рулем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.