В Приморье выхаживают детёныша амурского тигра

В центре реабилитации диких животных в Приморье выхаживают молодую тигрицу, которая осталась без матери. Она была истощена и вышла к людям за помощью. Кошка хорошо развивается и быстро набирает вес, а специалисты центра учат её охотиться. Ведь скоро полосатый хищник вернётся обратно в дикую природу.

Препарат заряжают в специальный инъектор. Точным выстрелом специалистам необходимо попасть в лопатку или бедро животного. Котёнок амурского тигра находится в небольшом карантином блоке. Совсем близко от ветврача.

"Она в таком положении неудобном лежит, попали в район лопаток, шприц полностью сработал, ждём реакции", - рассказал Сергей Хонькив, сотрудник центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных "Тигр".

Через 15 минут тигрица засыпает. Полосатая пациентка готова к ветеринарному осмотру. Это первый плановый осмотр тигрицы после того, как она поступила в центр реабилитации. Специалистам необходимо посмотреть основные показатели здоровья хищницы, взять кровь на анализы, и провести чипирование.

Маленькая тигрица здесь уже два месяца. По каким-то причинам она осталась без мамы и вышла к людям в посёлок Ольга. Пятимесячная хищница не выжила бы одна. Поэтому было принято решение изъять её из дикой природы.

Это далеко не первый котёнок амурского тигра, которого выхаживают в центре. Программа реабилитации - стандартная. Несколько недель животное находится в специальном блоке. Питается мясом. При этом ни в коем случае хищник не должен привыкнуть к человеку.

"Тигрёнок хорошо питается, набирает вес, и прогнозы благоприятные к её дальнейшему взрослению", - сообщил Михаил Гончарук, ветеринарный врач центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных "Тигр".

В весе тигрица набрала прилично - целых 15 килограммов. Все показатели говорят о том, что ей пора переезжать из маленького блока в большой вольер.

"Сейчас потихоньку будем вводить ей живые корма, это кролики для начала, чтобы она училась охотиться на кроликов, ну а в дальнейшем будем вводить ей более крупные объекты охоты", - рассказал Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных "Тигр".

Хищницу назвали Ольга в честь места, где она вышла к людям. Тем временем в этом же Ольгинском районе отловили ещё одного тигра. Взрослый самец сильно истощён. У него серьёзная травма передней лапы. Видимо, из-за этого он не мог охотиться полноценно, поэтому и ходил за собаками в населённые пункты. Сейчас зверь получает необходимое лечение и находится под круглосуточным наблюдением. Теперь в центре на реабилитации шесть тигров. Троих из них готовят к выпуску в дикую природу.