Юлия Липницкая рассекретила свадебное фото

Юлия Липницкая считается одной из самых закрытых персон в отечественном фигурном катании. Она крайне редко оказывается под прицелом камер СМИ, не афишируя деталей своей жизни. Спортсменка работает в ледовых шоу, занимается тренерской работой.

Однако в честь годовщины свадьбы она сделала исключение, когда показала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии со свадьбы с коллегой по льду Дмитрием Михайловым. Оказалось, влюбленные расписались еще год назад.

"С каждым днем я люблю тебя сильнее. С годовщиной нас", - подписал трогательные кадры Михайлов.

На фото жених и невеста, выбравшие традиционные наряды для свадьбы, позируют на улице под зонтом. В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

"Если бы каждая женщина смотрела так на своего мужчину, может и разводов в мире было меньше! Совет да любовь!", "Поздравляю! Это очень красиво", "Какие красивые и счастливые! Цените друг друга", "Красивая семья! Счастья!", "Дай Бог еще много-много годовщин", - высказались в комментариях подписчики.

Напомним, что Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов воспитывают сына Арсения, который появился на свет в сентябре прошлого года. Кроме того, у фигуристки от отношений с коллегой по льду Владиславом Тарасенко подрастает дочь Каталина.