Названа причина смерти актера Джина Хэкмена

В конце февраля актер Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и их собака найдены мертвыми в Санта-Фе. Однако лишь сейчас стала известна причина смерти легендарного американского актера.

Судмедэкспертиза установила, что Джин Хэкмен умер из-за ряда проблем с сердцем, которые испытывал на протяжении длительного времени. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия. Кроме того, у артиста были признаки болезни Альцгеймера.

Что касается супруги Джина Хэкмена, пианистки Бетси Аракавы, то ее смерть наступила в результате поражения хантавирусом. Это такая группа вирусов, которая распространена среди мелких грызунов, но в редких случаях может передаваться и человеку.

Напомним, Джину Хэкмену было 95 лет, его жене - 63 года. Изначально сообщалось, что причиной загадочной гибели артиста и его супруги могло стать отравление угарным газом. Но вскрылись новые обстоятельства.Сообщалось, что тела актера и его жены были частично мумифицированы, а жертв трагедии могло быть больше. Оказывается, у Хэкмена было три собаки, двум удалось спастись.

Тело жены актера обнаружили в ванной комнате, а самого Хэкмена — на кухне. Одна из выживших собак сидела рядом с телом Аракавы, а вторая бродила по участку.