Операция по освобождению Курской области завершилась 26 апреля. В разгроме вторгшихся на российскую территорию неонацистских формирований активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

Путин подчеркнул: Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении российского региона от украинских боевиков. Россияне никогда не забудут подвига корейских бойцов спецназа, сказано в опубликованном на сайте Кремля документе.

Президент отметил, что друзья России из КНДР действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Воины Корейской народной армии с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Подчеркивается, что армия КНДР действовала в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.