Шестнадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Владимиром

Число госпитализированных пассажиров автобуса после ДТП во Владимирской области возросло до 16. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, одна женщина в реанимации, остальные - в состоянии средней тяжести. Одну из пациенток сопровождает ребенок, он не пострадал.

По данным губернатора, авария произошла минувшей ночью. Автобус с паломниками следовал из Пскова в Кострому. Всего в момент происшествия в автобусе находились 55 человек, в том числе 1 ребенок. В результате происшествия пострадали 35 человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. ДТП произошло в Александровском районе Владимирской области. Автобус с экскурсионной группой из Костромской области опрокинулся в кювет.