Стал известен победитель шоу "Маска"

Победителем шестого сезона шоу "Маска" стал Александр Панайотов, скрывавшийся под маской Вождя. Второе место заняла певица Мона в образе Далматина, а третье — Алексей Гоман с маской Сокола.

Триумфатор Александр Панайотов выразил уверенность, что эта победа принесет в его жизнь новый этап, потому что до этого на всевозможных конкурсах он занимал лишь вторые места. Также популярный исполнитель поблагодарил зрителей и жюри за комплименты: так много приятных слов в свой адрес он еще не слышал.

Ранее председатель жюри Филипп Киркоров нарушил правила программы, когда проходил второй полуфинал, и судьи приняли решение разоблачить Страуса. Тогда-то поп-король, который долго колебался, но в итоге свой голос отдал за Далматина, предложил:

"Я понимаю, что Страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но... А что, если Страус откроет нам маску в самом начале нашего финала в Кремле? Потянем эту интригу".

Ранее стало известно, что певец Ярослав Сумишевский оказался Окунем в шоу "Маска".