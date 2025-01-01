В океанариуме Приморья в стае появились ручные пингвины

Пингвины, как дети, радуются мыльным пузырям. Хотя многие из них уже в зрелом возрасте. Давно семейные и вырастили не одного птенца.

"Это делается, чтобы им скучно в вольере не было. Они еще за указкой любят гоняться", - рассказала Ольга Демина, ведущий специалист, орнитолог Приморского океанариума.

Первых птиц сюда привезли семь лет назад. И за это время орнитологи научились создавать для своих подопечных настолько комфортные условия, что потомство появляется не только весной и осенью, как в природе, а практически круглый год.

"У нас сейчас две пары ждут потомство. Вот это Пуговка и Пухляш", - говорит Ксения Любимкина, ведущий специалист отдела орнитологии Приморского океанариума.

Питание у пингвинов трехразовое. На обед - 4 килограмма рыбы. От жирной мойвы эти привереды отказались, а вот корюшку едят с удовольствием. Некоторые не дожидаются и сами забирают угощения из ведра.

Пингвины Гумбольдта занесены в Красную книгу и относятся к уязвимому виду. В природе их насчитывают всего около 20 тысяч пар. Ученые Приморского океанариума ведут ежедневные наблюдения. И некоторые открытия удивляют даже специалистов.

Недавно орнитологи обнаружили, что в стае появились такие ручные пингвины. Этого зовут Бемби, ему нет еще и года. И он спокойно сидит на руках и любит даже, чтобы его поглаживали.

Таких в стае две особи. При виде орнитологов они сразу бегут к ним на руки и просят внимания. Хотя обычно пингвины Гумбольдта так и норовят укусить даже тех, кто их постоянно кормит.

"Мы сами не понимаем, как так, потому что все они в одинаковых условиях рождены. И раскорм у них был одинаковый. Почему вот именно эти два пингвина стали такими дружелюбными, мы пока не поймем. Может быть, это до момента, пока не найдут себе пару", - отметила Ксения Любимкина.

Весь 2025 год в океанариуме объявлен годом пингвинов Гумбольдта. В первую очередь для того, чтобы сохранить и восполнить популяцию этих редких птиц.