Возросло число жертв удара ВС США по объекту в Йемене

Жертвами удара американской авиации по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена стали 68 человек. Ранее телеканал Al Masirah сообщал о 35 погибших. Ранения получили еще 47 человек.

Состояние большинства пострадавших оценивается медиками как тяжелое. В момент удара в центре находились 115 человек.

Массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена, США начали наносить 15 марта. Приказ начать атаки отдал президент Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" предприняло серию атак на авианосец Harry Truman, передает ТАСС.