Невеста Тимати сообщила о беременности

Слухи о том, что рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станет многодетным отцом, стали ходить еще месяц назад. Якобы его возлюбленная, модель Валентина Иванова, ждет ребенка. Интересно, что сама красавица быстро отреагировала на сообщения СМИ, опровергнув эти данные.

Однако теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Валентина Иванова опубликовала видео, на котором разговаривает по телефону, сидя в автомобиле, и, когда к ней подсаживается Тимати, выдает:

"Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна!"

Затем Валентина Иванова выходит из автомобиля, а ошеломленный Тимати, замерший на секунду от удивления, пытается ее догнать.

Интересно, что видео подписано лишь смеющимся смайликом, и теперь в комментариях многочисленные комментаторы теряются в догадках, шутка это или правда.

Если Валентина Иванова действительно ждет ребенка от Тимати, то он станет первым для нее и третьим для артиста. Напомним, что у Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке недавно исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет.

Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.