Крупную группировку ВСУ уничтожили российские войска в Сумской области. Украинское командование готовило новый прорыв, однако ВС России этой ночью если не предотвратили полностью, то нарушили на стадии планирования, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, 28 апреля ВС России нанесли мощные удары по военным объектам, местам скопления техники, складам и пунктам временной дислокации в городе Шостка Сумской области. Агентура Сопротивления насчитала более 30 прилетов.

Еще одной целью удара стал завод "Импульс" и склады, в том числе подземные. На предприятии производились снаряды, также снаряжались кассетными боеприпасами ракеты РСЗО "Вампир". Детонация была слышна даже в Сумах. Прилетело и Шосткинскому заводу химических реактивов, который используется ВСУ для хранения боеприпасов и тяжелой техники.