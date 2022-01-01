Вот как сейчас выглядит пропавшая певица Тамара Гвердцители

На протяжении последних лет Тамара Гвердцители не выступает в России. А ведь именно в нашей стране она получила бешеную известность и заработала миллионы. Однако с зимы 2022 года артистка буквально пропала с радаров.

Однако совершенно случайно Тамару Гвердцители заметили на прощании с легендарным скульптором, художником Зурабом Церетели в Тбилиси. Прославленная исполнительница появилась на траурной церемонии, облаченная во все черное.

По последним данным, певица живет в Грузии. У нее есть шикарный особняк в Тбилиси неподалеку от Черапашьего озера, компетентно сообщает "КП". Впрочем, говорят, в Россию Тамара Гвердцители периодически наведывается, однако делает это частно. Например, в прошлом году артистка во время пребывания в Москве посетила день рождения своего давнего знакомого стилиста, еще и спела для его гостей.

А в мае Тамара Гвердцители отправится в гастрольный тур по США. Как следует из афиши, она споет на русском, французском, английском, грузинском и украинском языках. Также артистка исполнит несколько классических мелодий на фортепиано.