Кремль заявил о готовности оказать военную помощь КНДР

Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует договор о взаимопомощи между КНДР и Россией. Москва при необходимости также может оказать Пхеньяну военную помощь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пхеньян 28 апреля официально подтвердил отправку войск в Россию. Лидер республики Ким Чен Ын назвал этот шаг святой миссией по укреплению дружбы и единства между двумя странами, защите чести своего государства. Президент России Владимир Путин поблагодарил народ и руководство КНДР за оказанную помощь в операции по освобождению Курской области от ВСУ.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, нет ли у Владимира Путина в планах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным Пескова, пока в календаре российского лидера такая встреча не значится, передает РИА Новости.