Украинские боевики в Курской области получили приказ не щадить мирных жителей. Такие показания дали оказавшиеся в плену военнослужащие ВСУ, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам Мирошника, украинские боевики признали, что непосредственно от своих командиров получали приказы убивать всех, кто встретится. Дипломат подчеркнул, что это еще одно подтверждение государственной политики Зеленского и его клики, направленной на уничтожение мирного населения.

С освобожденных территорий Курской области под обстрелами ВСУ эвакуированы уже более 800 мирных жителей. Многие из них также дали детальные показания об оккупационном режиме, который был установлен ВСУ на захваченных территориях. Есть данные о фактах расстрелов, издевательств над местными жителями, тотальных грабежах и насилии, передает ТАСС.