Свадьба дочки Волочковой закончилась скандалом: балерина спешно уехала

26 апреля состоялось торжество в честь бракосочетания единственной дочери Анастасии Волочковой Ариадны. 19-летняя наследница балерины вышла замуж за Никиту Григоряна. Сообщается, что влюбленные расписались заранее, в узком кругу, а уже после отправились отмечать в особняк Мясникова в Санкт-Петербурге.

Говорят, не обошлось без скандала. Как передает 78.ru, в какой-то момент Анастасия Волочкова в спешке покинула торжество. Появилась информация, будто балерина поскандалила с новоиспеченным зятем, однако близкие к артистке люди уточнили, что Анастасия конфликтовала с крестной Еленой, а быстро уехала со свадьбы потому, что поменяла билеты - в 11 вечера ей нужно было отправиться в Москву.

Вообще это торжество могло и вовсе не состояться. Дело в том, что буквально накануне свадьбы в Сети вышло интервью экс-примы Большого театра, в котором она разнесла в пух и прах и собственную дочь и ее избранника.

"Можно вам скажу про дочь и вот этого ее хахаля, женишка? Ладно со мной конкурировала мать, но теперь дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбе все поскромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак, ты был у меня дома два раза, я тебя видела в католическом храме, ты мою дочь подсадил на четки, она вся забитая такая. Я его спрашиваю: ты когда брал в жены Ариадну Волочкову, понимал, чья это дочь?! Как можно без СМИ? Невозможно. Значит, у тебя рыльце в пушку, значит, тебе есть что прятать", - возмущалась балерина, которой не понравилось, что дочь и потенциальный зять не захотели справлять свадьбу под всевидящим оком журналистов.