В Москве обсудили, как сохранить духовно-нравственный код России

О роли Москвы как символе единства многонационального народа нашей страны говорят сегодня на конференции, посвященной вопросам формирования российской культурной идентичности.

Мероприятие, организованное при грантовой поддержке мэра столицы, собрало десятки участников. Эксперты из сферы образования и туристической индустрии, представители власти и бизнеса, журналисты и волонтеры обсуждают, как в условиях глобальных вызовов сохранить духовно-нравственный код России. Гости ознакомятся с опытом Москвы, которая добилась баланса традиции и инноваций.

"Культура сейчас является основной мягкой силой, которой мы можем и внутри нашей страны влиять на формирование молодежи и уменьшать деструктивный контент, и выходить за рубеж", - рассказала Анна Василенко, профайлер, поведенческий эксперт, социальный психолог, госдеятель.