Два человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы

Два человека пострадали в результате ДТП сегодня утром на севере Москвы. Автомобиль "Ауди" сбил пешехода на тротуаре. И влетел в столб.

Всё произошло на улице Правды. По некоторым данным, машина неслась со скоростью почти 100 километров в час в сторону Третьего транспортного кольца. При повороте водитель не справился с управлением. И иномарку занесло.

Удар был такой силы, что автомобиль буквально намотало на столб. Спасателям даже пришлось разрезать машину, чтобы убрать её. Водитель и пешеход госпитализированы. Ещё два человека, которые оказались рядом, успели отскочить.