Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

Врачебная бригада скорой помощи спешит к пациенту. Кажется, не едут, а летят. Оказать помощь прямо в автомобиле "на ходу" либо провести реанимацию, к примеру, в квартире, на улице - благодаря комплекту портативного оборудования это стало удобнее. При транспортировке у врача все под рукой. В столице представили инновационную машину скорой помощи.

"В автомобиле мы можем оказать любую помощь вплоть до принятия родов. Сердечно-легочная реанимация опять же - это все тоже можно здесь проводить", - говорит Мария Токарева, фельдшер бригады интенсивной терапии подстанции скорой медицинской помощи №3 ДЗМ.

Это не просто новый уровень комфорта и эргономики, а в целом новое качество экстренной помощи пациентам. Как сообщил в своем блоге Москвы Сергей Собянин, в ближайшие дни инновационные автомобили заступят на дежурство московской скорой.

"Московская скорая по праву одна из лучших экстренных медицинских служб в мире - и по времени приезда на вызов, и по скорости транспортировки пациентов в стационар. Все это - результат профессионализма сотрудников и нашей системной работы, которая охватывает цифровизацию и модернизацию службы "103", закупку современного оборудования и постоянное обновление автопарка", - отметил глава города.

Вместе с Горьковским автозаводом эксперты московской скорой разработали инновационный автомобиль. Каждая деталь салона продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов.

"Когда необходимо бережно везти больного, довезти его до медицинского учреждения, включается пневмоподвеска и машина едет плавно. Когда нужно быстро доехать до места вызова, то, соответственно, подвеска переключается и машина передвигается иным образом", - объяснил Андрей Софонов, управляющий директор Горьковского автомобильного завода.

Медики в этом автомобиле работают, потому их комфорт, как и безопасность пострадавших, - в приоритете. В машине увеличено внутреннее пространство салона. Врач может подходить к больному с двух сторон. Каждый аппарат - строго на своем месте. Крупногабаритное оборудование перенесли к дверям. Свет, крючки, ручки, подножки - как раз там, где они нужны.

Анестезиолог-реаниматолог с 20-тилетним стажем Анастасия Сирык оценила удобство расположения оборудования и комплектацию. Врачу проще уложиться в золотые 10 секунд при оценке состояния пациента.

"Раньше мы много чего передавали о пациенте по телефону, сейчас у нас есть телемедицина, и все данные о пациенте - артериальное движение, частоту пульса, частоту дыхательных движений - знает Центр критических ситуаций", - отметила она.

Устройство автоматических компрессий поможет провести сердечно-легочную реанимацию даже на ходу. Принимая поздравления с профессиональным праздником, врачи желают друг другу легких смен. Уже 1 мая 80 инновационных автомобилей скорых поступят на подстанции.