В московском метро запустили тематический поезд в стиле медицинских автомобилей

По случаю праздника в столичном метро сегодня запустили тематический поезд. Внешне он оформлен в стиле медицинских автомобилей. В каждом вагоне - интересные истории и факты.

Например, можно узнать, что находится в знаменитом оранжевом чемоданчике. А на стенах - рассказы сотрудников скорой: от водителей до врачей. Курсировать поезд будет по Арбатско-Покровской линии полгода.

"Московская служба скорой помощи традиционно лидирует среди мировых скорых по скорости и качеству оказания экстренной медицинской помощи. Мы никогда не стоим на месте и последние годы внедрены более 10 новых станций скорой помощи, обновляется оборудование, внедряются самые современные цифровые решения", - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.