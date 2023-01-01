В Москве проходит заседание по делу о смертельной экскурсии в коллекторе

В понедельник в Мещанском суде Москвы проходит заседание по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе в 2023 году. Сторона обвинения запросила 9 лет для организатора похода - Никиты Дубаса. И 6 - для основателя сервиса бронирования Александра Кима.

По версии следствия, подсудимые по предварительному сговору оказывали и рекламировали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Напомним, в августе 2023 года группа из восьми человек отправилась на экскурсию по коллекторам реки Неглинки. Организаторы тура не учли, что в этот день обещали сильный ливень. Из-за внезапно хлынувшего потока воды все участники похода погибли.