В центрах "Московского долголетия" появились нейротренировки

Нейротренировки, зарядка, танцы и, главное, общение – все это доступно тем, кто выбирает интересную жизнь даже в элегантном возрасте. Как программа "Московское долголетие" помогает сохранять и укреплять эмоциональное здоровье с помощью современных технологий?

Новинка "Московского долголетия" - нейрокоррекция, помогает расслабиться, снять тревожность, улучшить сон. На голову надевается повязка с датчиками, во время специальных упражнений они считывают импульсы мозга и делают вывод о психоэмоциональном состоянии человека.

Курс состоит из 10 тренировок, каждая занимает всего 30 минут. После диагностики подбирается персональная программа на концентрацию и расслабление. Все это позволяет научиться самостоятельно выводить себя из состояния стресса и контролировать эмоции. Такие занятия применяются даже в сложных клинических случаях, когда пациенты приходят после инсультов или черепно-мозговых травм. Вера Васильевна уже на третьем занятии заметила, что и настроение улучшилось, и мыслить стала позитивнее.

А еще теперь каждый понедельник в центрах "Московского долголетия" - зарядка. Виктор Васильевич всю жизнь занимался спортом, не забросил здоровый образ жизни и на пенсии – ходит в тренажерный зал, играет в настольный теннис, так что для него эти занятия – легкая разминка.

Но для новичков эта нагрузка серьезная, подобрана так, чтобы размять суставы, укрепить связки, стимулировать кровообращение и улучшить осанку. Ольга в программе долголетия уже несколько лет, но из-за серьезной травмы позвоночника пришлось сделать паузу, сегодня ее первое за долгое время занятие.

Когда тело пробудилось, самое время потанцевать! Новое направление центра - ритмика. Расписание составили с учетом жизненных ритмов и запросов: утром — физическая активность, днем — интеллектуальная и познавательная деятельность, вечером — культурная программа.

"Говорят жизнь начинается после 45, ничего подобного, жизнь начинается на пенсии, когда открылось долголетие, жизнь по-другому пошла, совсем по-другому То были маленькие дети-внуки, а сейчас замечательно", - рассказывает Александра Санникова, участник программы "Московское долголетие".

Центры обустроены по единому принципу и оснащены всем необходимым – спортивными залами, кулинарными студиями, библиотеками, медиагостиными с компьютерами.

"Всех приглашаем приходить в центры "Московского долголетия", записываться на нейротренировки, приходить на тренировки и ритмику, днем на изучение неизведанного и нового", - отметил Владимир Филиппов, замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.

Программы "Московского долголетия" постоянно обновляются и совершенствуются, а пожилые москвичи который раз доказывают - цифры в паспорте – всего лишь математика.