В центре Москвы открылась выставка с фрагментами знаменитого Як-9Л

"Малый театр - фронту!". В центре Москвы открылась выставка, на которой представлены уникальные экспонаты времён Великой Отечественной войны.

Письма, эскизы, костюмы артистов. А в центре экспозиции - фрагменты знаменитого самолёта Як-9Л. Найденные в местах ожесточённых боёв в Калининградской области. В 1944-м году на деньги коллектива Малого театра было собрано 12 таких истребителей. На каждом фюзеляже была надпись: "Малый театр - фронту". К сожалению, она не сохранилась. Да и этот экземпляр уцелел чудом.

"Первые свои бои на этих самолётах лётчики приняли как раз на земле Восточной Пруссии, ныне Калининградская область. К сожалению, в ходе этих боев летчики несли потери, из 12 самолётов до конца войны сохранилось всего 3 боевых машины, остальные все были потеряны вместе с лётчиками в ходе боёв", - рассказал руководитель поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов.