"Между Парижем и Москвой": в столице открылась уникальная выставка

"Между Парижем и Москвой". В центре столицы открылась выставка, на которой можно отправиться в захватывающее путешествие сквозь эпоху. Монументальные панно и эскизы, скульптура и предметы дизайна. Их авторы - советские скульптор Сергей Кольцов и художница Александра Бычкова - семейная пара, работавшие в абсолютно разных жанрах и технике.

Он - известный советский скульптор-монументалист, она - вышивальщица, мастер декоративного искусства и художница. Современники не воспринимали Александру Бычкову и Сергея Кольцова как творческий тандем, а это, пожалуй, их единственная совместная работа и первая масштабная совместная выставка. Две отдельные творческие линии, которые пересеклись. На ее картинах - скульптуры мужа, а она - в его работах.

Именно так по-разному они увидели Париж: он - будни и рабочий класс, отражённый в серии шаржей, она - светскую и ночную жизнь, модниц, театр. Во Францию художники отправились в творческую командировку от Наркомпроса. Александра Бычкова разрабатывала там рисунки тканей для фабрик, модели одежды и обуви - а началось это еще в Москве, в период НЭПа.

В середине 20-х годов модницам приходилось непросто. Новые вещи купить было невозможно. Перешивали, перелицовывали или обращались в ателье, которые в свою очередь создавали специально для борьбы с женской безработицей. Одной из таких мастерских руководила Александра Бычкова.

После Парижской командировки художница оставила декоративное искусство и сосредоточилась на живописи. Вот румяные купальщицы, явно отсылающие к танцовщицам Матисса, автопортрет в стиле Синьяка и Ван Гога. Цветы и открыточные виды Москвы, которые она писала с собственного балкона.

"И она действительно, как Клод Моне, пишет такую серию, этот цикл, который длился порядка 30 лет, и она запечатлевает Москву в разном состоянии, утреннее, вечернее, сумерки, закат, рассвет", - рассказала Ксения Гусева, куратор выставки, искусствовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

В отличие от жены, Сергей Кольцов выполнял госзаказы, но сумел оставить в них личное отношение. Всего на выставке - более 600 работ со всей страны, из 22 музеев и частных собраний.

"Наша главная задача - рассказать историю двух горожан, таких же горожан, как мы с вами. И мы тоже как бы вслед за нашими героями выставки проживаем и переживаем, устраиваем параллели с нашей жизнью в нашем любимом городе", - отметила Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы".

Они не примыкали к художественным объединениям, не писали манифестов и теорий, а наблюдали за окружающей действительностью. И из их зарисовок, пейзажей, портретов складывалась целая картина жизни столетия.