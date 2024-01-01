Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Авербуха

Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз в начале августа 2024 года, а вскоре снова вышла на работу и начала вести активный образ жизни. Однако при каждой свободной минутке звезда комедийного сериала "Папины дочки" старается проводить время с трехлетним сыном Львом и дочкой Лией, которой в конце лета исполнится год.

Интересно, что, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, Лиза Арзамасова не прячет лица детей. Более того, актриса хвастается их успехами при любой возможности. Так, в своем официальном телеграм-канале артистка выложила свежее видео, на котором запечатлена подросшая Лия. Девочка сидит и широко улыбается, глядя, вероятно, на мать.

"Радости всем добрым людям! Улыбки и любви!" - пожелала актриса в подписи к ролику.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах малышке. Некоторые особо наблюдательные фанаты высказали мнение, что Лия больше похожа на мать.

Ранее в интервью Илья Авербух, чей сын Лев уже стоит на коньках, говорил, что и речи пока не идет о том, чтобы его наследник от Лизы Арзамасовой строил профессиональную карьеру фигуриста.

"Лев действительно радует нас своими успехами. Катание на коньках — не только спорт, но и невероятное удовольствие. Я считаю, что важно начинать тогда, когда ребенок проявляет интерес. Каждый маленький фигурист развивается в своем темпе, и главная задача родителей — поддержать его интерес и радость от процесса", - говорил прославленный фигурист.