В результате активных действий подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Каменка Харьковской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Тем временем в ночь на 28 апреля силы противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Так, ПВО сбила 115 украинских беспилотных летательных аппаратов.

А до этого российская авиация и ракетные войска нанесли удары по складам снарядов для американских систем залпового огня HIMARS, инфраструктуре военных аэродромов и цеху по сборке беспилотников на Украине.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.