ВС России нанесли удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах. Средства ПВО уничтожили за сутки три американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 234 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и трех бригад теробороны в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 75 боевиков. Тем временем в зоне действия группировки ВС России "Запад" потери ВСУ превысили 240 военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 661 самолет и 283 вертолета ВСУ. Подбито более 23 тысяч танков и других боевых бронированных машин. Уничтожено 1 553 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также более 24 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов