Володина ответила на интервью Гузеевой: "Лариса глубоко разочарована и очень страдает"

На днях Лариса Гузеева дала интервью Лауре Джугелия, где впервые прокомментировала уход астролога Василисы Володиной из шоу "Давай поженимся". Актриса негативно высказалась в адрес бывшей коллеги и даже сравнила ее со "шкурой". Та не оставила откровения артистки без внимания.

В своем официальном телеграм-канале Василиса Володина глубоко проанализировала интервью Ларисы Гузеевой и указала на ее "метания" и нестыковки. "Дети - безусловный приоритет, но потом - работа важнее. Где кабинет руководства, неизвестно, но ходила к руководству хлопотать за Василису", - подчеркнула астролог.

Кроме того, она отметила грубость и оскорбления Гузеевой и сделала вывод, что это все из-за глубокой внутренней боли актрисы, которую та мучает уже пять лет.

"Ей казалось, что она все контролирует и всеми управляет. В ее картине мира все должны поступать так, как нужно ей, и беспрекословно подчиняться. Но оказалось, что не все в ее власти. И другие взрослые люди принимают СВОИ решения, в соответствии со своими приоритетами", - объяснила Володина.

В заключение астролог призналась, что у нее есть желание поддержать Ларису Гузееву. По ее мнению, актриса "взрослый человек и точно справится с этой болью и разочарованием".

"Лариса глубоко разочарована и очень страдает от этой ситуации", - заключила Василиса.