В Раде признали банкротство Украины

Украина – банкрот. Об этом свидетельствуют все классические финансовые факторы, заявил депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк.

Нардеп сообщил, что внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП - что, по сути, означает банкротство. Есть и второй ключевой фактор – это проблемы с мобилизацией, приводит слова депутата ТАСС.

Как сообщалось ранее, власти Украины не смогли договориться о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов. В результате Киеву придется уже в следующем месяце выплатить 600 миллионов долларов. Если выплаты не последует, встанет вопрос об объявлении дефолта.