Собянин: Дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

В Москве дома по программе реновации создаются с учётом потребностей маломобильных граждан. Квартиры, адаптированные для людей с особенностями здоровья, получили уже более полутора тысяч человек.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в настоящее время оборудовано свыше тысячи квартир в 80 районах столицы. Такое жильё строится по всем нормам и с учётом реальных потребностей семей.

Пешеходные дорожки возле новостроек - с пологим уклоном и оснащены нескользящим покрытием. Полы в подъездах и лифтовых холлах расположены на одном уровне, без ступенек. Для кресел-колясок предусмотрены широкие коридоры и дверные проёмы. А просторные санузлы оборудованы поручнями.