Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Отличный день для похода по магазинам, творческих решений, онлайн-конференций. Не сдерживайтесь, транслируйте себя - мир должен увидеть вашу весеннюю версию.

Тельцы

Переставить мебель, повесить полку, наконец-то спрятать зимние вещи в шкаф. Звезды придадут вам решимости и сил, чтобы заняться скучными делами.

Близнецы

Вы сегодня короли переговоров или принцессы чатов. Слова приходят вовремя, предложения звучат уверенно, а чувство юмора подсказывает удачные фразы.

Раки

У вас получится взять инициативу в свои руки на работе, что-то предложить, запустить. А еще вам повезет на шопинге: купите то, что реально порадует и пригодится.

Львы

Дела спорятся, если вы проявляетесь: пишете, звоните, говорите, шутите. Марс в вашем знаке при поддержке Луны добавляет вам шарма, энергии и влияния.

Девы

Хорошее время для личных решений, наблюдений, дневника. Продолжите фразу "А что если…" и запишите свои смелые мечты. А дальше увидите, что будет.

Весы

Друзья, чаты, тусовки, случайные встречи - вы будете центром внимания без лишних усилий. Главное - будьте собой и не бойтесь заговорить первыми.

Скорпионы

В карьере или учебе могут появиться шансы проявить себя. Почему бы и нет? Вы сейчас в отличной форме, так что вам хватит энергии довести дело до конца.

Стрельцы

Идеальный день, чтобы вдохновиться чем-то новым: книгой, чужим примером. А еще вы будете особенно убедительны в любом споре, но лучше обойтись без него.

Козероги

Если вас волнует тема общих денег, договоренностей, вложений - обсудите ее сегодня. У вас получится подобрать слова, чтобы обойти острые углы.

Водолеи

Самое время поговорить по душам с партнером, другом, ребенком, любимым человеком. Вы оба будете настроены на компромисс и продуктивный разговор.

Рыбы

Вам удастся наладить режим, пересобрать список дел так, чтобы осталось место для маленьких радостей. Это то, что вам больше всего нужно именно сейчас.