Трамп констатировал отсутствие свободной прессы в США

Свободной и честной прессы в Соединенных Штатах больше нет. Американские СМИ искажают информацию, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам президента США, СМИ пишут плохие истории и обманывают по-крупному, когда речь идет о результатах опросов общественного мнения. Пресса скомпрометирована и коррумпирована, это печально, заключил Трамп.

Американские СМИ выдали результат опроса Reuters, согласно которому рейтинг общественного одобрения Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Утверждается, что около 42% респондентов одобрили деятельность политика на посту президента.