Специалист оценил свадьбу дочки Волочковой: "Декор самый бюджетный"

Еще в конце января стало известно, что единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна выходит замуж. С тех пор балерина утверждала, что закатит наследнице "королевскую" свадьбу по-волочковски, и даже прошла информация, будто артистка потратит на нее десять миллионов.

Событие состоялось 26 апреля. Торжество прошло в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Пока Анастасия Волочкова и прочие гости ждали новобрачных, представители прессы сделали множество фотографий и видео украшенного особняка. Снимки прокомментировала декоратор Марина Миланская.

"Было заявлено, что бюджет мероприятия десять миллионов рублей, но, честно говоря, я в этом сильно сомневаюсь. Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже думаю, что в миллион уложились", - проанализировал специалист для "Звездача".

Вообще это торжество могло и вовсе не состояться. Дело в том, что буквально накануне свадьбы в Сети вышло интервью экс-примы Большого театра, в котором она разнесла в пух и прах и собственную дочь и ее избранника.