Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Киев должен последовать примеру Москвы. При этом ВС России будут отвечать на нарушения перемирия украинской стороной.

Кроме того, в сообщении говорится, что Россия готова к мирным переговорам без предварительных условий и взаимодействию с международными партнерами.

Ранее Путин объявлял перемирие на Пасху. Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня.