"Ночные волки" решили идти на Берлин

Байкерский клуб "Ночные волки" отправился в "тур победы" из Москвы в Берлин. Федеральная полиция располагает актуальной информацией о ежегодном мероприятии членов и сторонников клуба "Night Wolves MC", пишет Bild.

Ранее "байкеры Путина", как их называют на Западе, приняли участие в акциях памяти Победы в Саксонии, в Торгау. По версии издания, это вызвало гнев и возмущение приглашенных на церемонию. Дело в том, что Россию не приглашали. Тем не менее, в Торгау приехали как российский посол Сергей Нечаев, так и "прокремлевские байкеры", что вызвало скандал.

Байкерский клуб и отдельные его члены находятся под санкциями из-за своей позиции по конфликту России и Украины, они не имеют права въезжать в Германию. Тем не менее, "Ночные волки" не намерены останавливаться и направляются в Берлин. Немецкие эксперты требуют не допустить их участия и привлечь мотоциклистов к уголовной ответственности.