Очаги смертельного вируса выявлены в США. По данным ученых американского Политехнического университета, инфекцию распространяют мыши. Исследование опубликовано в журнале Ecosphere.

По данным ученых, вирус распространяется в американских штатах Вирджиния, Колорадо и Техас. Инкубационный период после заражения длится три недели. Первые симптомы напоминают проявления гриппа.

Исследователи обнаружили шесть видов грызунов, которые способны переносить хантавирус. Ученые предполагают, что численность популяций грызунов растет из-за изменения климата. В результате меняется скорость передачи зоонозных патогенов, переносимых грызунами – в том числе и хантавируса.