Жанна Агузарова тихо живет в Москве

Жанна Агузарова прославилась много лет назад, когда была солисткой музыкальной группы "Браво". Однако она покинула коллектив и запустила сольную карьеру. Жанна была одной из первых артисток на отечественной эстраде, смело шедшей на самые безумные эксперименты со своим стилем и внешностью. Одно время ее даже называли "марсианкой".

Однако в последнее время певица ушла в тень. Говорили, будто артистка переехала жить в США. Однако, как выяснили фанаты, Жанна Агузарова сейчас проживает в Хорошевском районе на севере Москвы. У нее квартира возле метро "Полежаевская", сообщает aif.ru. К слову, "двушки" в этом доме продаются сейчас в среднем за 20 миллионов рублей.

"В жизни она абсолютно нормальный, адекватный человек. А этот ее "космически-шизофренический" образ, судя по всему, лишь для эпатажа, для сцены", - сообщила менеджер одного из магазинов по продаже плитки из натурального камня.

Говорят, у Жанны Агузаровой есть еще недвижимость в Москве. Будто бы у артистки имеется квартира на Литовском бульваре в Ясеневе.